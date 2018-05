Sicula Leonzio, il pres.Leonardi: "Giocare per la B è un sogno"

Fonte: TuttoC.com

Giuseppe Leonardi, presidente della Sicula Leonzio, ai microfoni di Globus Magazine ha commentato la bella stagione dei suoi e il playoff da disputare a Cosenza: "Abbiamo i colori della Juventus ma siamo la Leonzio. Abbiamo il nostro orticello, chissà se un giorno...Pensare da dove siam partiti mi vengono i brividi, pensare all'esser stati sballottati per sei mesi tra Lentini e Catania, alle quattro torri faro venute dal nulla, al giocarci tra meno di 24 ore un playoff per la B, sono cose da pelle d'oca. Un premio per il lavoro di tutti, se qualche giocatore arriverà anche in categoria superiore sarà un premio ulteriore per il diesse Mignemi. Io intanto ho già ringraziato collettivamente i ragazzi: se giochiamo come sappiamo e come abbiamo dimostrato anche contro lo stesso Cosenza, ce la giochiamo alla pari con tutte. Non ci sono se e ma: per passare il turno si può solo vincere".