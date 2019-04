© foto di Uff. Stampa Sicula Leonzio

Il presidente della Sicula Leonzio, Giuseppe Leonardi, intervenuto nel corso della trasmissione Tris Siracusa, ha messo in guardia i suoi dalla prossima sfida con la Reggina: "Bisogna aspettare l'avversario e farlo sfogare, la Reggina è tra le prime quattro squadre della C come organico. Per me è superiore a Juve Stabia e Catania, hanno voglia di fare i play off a tutti i costi e per noi è la gara più difficile di tutte".