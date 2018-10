Sicula Leonzio, Mignemi: "Non ci ferma una sconfitta"

© foto di Uff. Stampa Sicula Leonzio

Il direttore sportivo della Sicula Leonzio Davide Mignemi ha commentato la sconfitta interna contro il Rieti: "Ricompattiamoci, io c'ero quando la Sicula Leonzio si trovava nei campi polverosi delle serie minori, dobbiamo sempre ricordare da dove siamo partiti. Non ci ferma una sconfitta anche perchè non mi esaltavo per una vittoria".