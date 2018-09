Dal sito del Napoli arriva un aggiornamento in merito alla condizione di Vlad Chiriches, centrale partenopeo infortunatosi gravemente al ginocchio durante Romania-Montenegro. "L'intervento è perfettamente riuscito - scrive il club azzurro - ed è stato eseguito dallo stesso Dottor...

Pistoiese, pareggio in amichevole contro il San Gimignano

Monopoli, successo in amichevole contro il Nardò

Matera, Imbimbo: "Noi non al top e di fronte avevamo una squadra di B"

Pordenone, ag. Iocolano: "Riavvicinamento? Non li sento da dieci giorni"

Paganese, Fusco: "Abbiamo confermato di essere in crescita"

Viterbese, Lopez: "Col Gubbio primo tempo non all'altezza"

Non solo Pordenone: su Iocolano anche Siena e Virtus Entella

Sicula Leonzio, scatto per Juanito Gomez: superato il Delta Porto Tolle

Pro Vercelli, in caso di ripescaggio si pensa a Rigione per la difesa

Arzachena, obiettivo Dametto per il reparto difensivo

L'editoriale sulla C - Ancora 48 ore. Le prime sensazioni sulla sentenza

Catania, Biagianti non ha dubbi: "Meritiamo la Serie B"

Reggina, Praticò: "In C spese sproporzionate, le follie le lasciamo ad altri"

Juanito Gomez , attaccante argentino, ex Hellas Verona e Cremonese, non è più certo di ripartire dalla Serie D andando a sposare il progetto del Delta Porto Tolle: stando alla Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe alla fine scegliere l'offerta della Sicula Leonzio.

