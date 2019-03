Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Ai microfoni del sito ufficiale il tecnico della Sicula Leonzio, Vincenzo Torrente, ha parlato dell'impegno di domani, domenica 24 marzo, sull'insidioso campo di Catanzaro:

"In settimana abbiamo già giocato, ottenendo un pareggio meritato e importante contro il Potenza. Domani sarà una partita difficile perchè il Catanzaro è una squadra forte, costruita per un classifica di vertice. E' una squadra che gioca bene, allenata da un tecnico vincente per questo non sarà facile giocarci contro; vengono da tre risultati negativi ma con ottime prestazioni. Andremo a Catanzaro per vincere, il nostro obiettivo è questo".