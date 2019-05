Siena, Cianci saluta: "Spero sia arrivederci. Decide il Sassuolo"

Dopo l’eliminazione ai playoff, si conclude l’avventura alla Robur Siena di Pietro Cianci. L’attaccante, 7 gol sui 956 minuti giocati in campionato e in prestito dal Sassuolo, tornerà ai neroverdi, ma ha voluto salutare via social i bianconeri: “Sono ancora deluso e arrabbiato per l’uscita dai play off ... avevo tanta voglia di andare avanti sino alla fine e fare magari altri gol. Gli applausi del pubblico quando sono stato sostituito contro il Novara mi sono rimasti nel cuore, come la città di Siena. Mi sono sentito a casa con tutti voi e sappiate che non dimenticherò. L’unico rammarico è non aver giocato quanto avrei voluto, ma ho la consapevolezza di essermi fatto trovare quasi sempre pronto. Grazie anche alla società, direttori, tecnici e staff. Spero non sia un addio ma solo un arrivederci. Ora sarà il Sassuolo a decidere il mio futuro calcistico”.