In questa lunga estate mai dire mai, ma la Robur Siena inizia ad assaporare il profumo della Serie B. Così come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel caso sarà ripescaggio, il club bianconero è pronto a chiudere per Nicola Belmonte. Il jolly difensivo classe '87, tornerebbe così in Toscana dopo l'esperienza dal 2011 al 2014.