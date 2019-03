© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Siena Fabio Gerli ha analizzato il pareggio ottenuto sul campo dell'Entella: "Ho cercato di fare la mia partita dando del mio meglio, quando si affrontano prima contro terza è sempre dura - riporta sienaclubfedelissimi.it -. Abbiamo portato via un buon pareggio. L'occasione di Aramu? Non so come si sia creata la voragine, c'è stata una grande occasione ma capita di sbagliare. Abbiamo preparato la partita in modo particolare, mi occupavo della mezz'ala, Nizzetto, una delle loro fonti di gioco. Pensiamo a fare il nostro campionato, a fare più punti possibile. Sono frasi fatte ma è la realtà. E' dura recuperare sul primo posto, ma tutto è possibile".