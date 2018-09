Siena, in caso di Serie B occhi su Rolando della Samp

© foto di Federico Gaetano

Continua il lavoro di monitoraggio del mercato degli svincolati da parte dei club di Serie C in attesa di sapere se saranno ripescati in Serie B. A tal proposito, secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoC.com, la Robur Siena starebbe seguendo con interesse Gabriele Rolando, terzino destro di proprietà della Sampdoria. Rolando (23) lo scorso anno ha militato nel Palermo.