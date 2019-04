Siena, Mignani amaro: "Due punti persi che bruciano"

Dopo il pareggio ottenuto contro il Novara, il tecnico del Siena Michele Mignani ha commentato: "Due punti persi che bruciano, aldilà del fatto che ci fosse il rigore o meno. Secondo me la squadra ha fatto una buona partita, contro un Novara forte: abbiamo fatto un buon primo tempo, oggi non potevamo tenere il ritmo molto alto per il caldo e l’afa. Nel secondo tempo l’abbiamo gestita abbastanza bene, a parte gli ultimi 5-10 minuti, quando ci siamo abbassati. Avevamo, passatemi il termine, l’ansia di portare a casa la vittoria, abbiamo avuto anche l’occasione per segnare la terza rete. Dobbiamo pensare alla prossima, dobbiamo metterci nella condizione psicofisica di fare un grande match con il Piacenza, è una partita importantissima per loro ma anche per noi. Dobbiamo fare il nostro dovere sul campo e sperare in qualche risultato. Dobbiamo cercare di fare dei grandi playoff, non possiamo accontentarci di quello che abbiamo fatto fino ad oggi e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, con grande entusiasmo e con la consapevolezza che possiamo dire la nostra".