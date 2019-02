© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Michele Mignani, allenatore della Robur Siena, ha commentato a caldo a Rai Sport il successo per 2-0 in casa della Pistoiese: "I ragazzi oggi sono stati bravi perché comunque non era una partita semplice. La Pistoiese ha giocato un primo tempo con agonismo, forza e pressing mentre noi abbiamo fatto un po' di fatica. Poi siamo cresciuti nel secondo tempo come ci capita spesso e abbiamo meritato la vittoria. L'espulsione per parte? Ho visto che si sono spintonate un po' di persone, non l'ho vista bene ma forse mi sono sembrati eccessivi sia il nostro rosso che il loro. Noi sottotono all'inizio? Effettivamente non siamo riusciti quasi mai a trovare soluzioni davanti nel primo tempo mentre nella ripresa abbiamo subito trovato il filo giusto, spingendo e trovando il vantaggio. Nel primo tempo non abbiamo avuto tantissima partenza, forzando un po' troppo le verticalizzazioni".