Il tecnico del Siena Michele Mignani ha analizzato il pareggio contro l'Entella: "Venire a giocare qua non è mai facile. Ci siamo venuti col nostro spirito, con personalità, con la voglia di giocare. Poi si deve anche tenere conto di chi c'è davanti, l'Entella ha provato a vincere e noi abbiamo controbattuto colpo su colpo - riporta sienaclubfedelissimi.it -. Primo posto irraggiungibile? Non lo so. Dipende dall'Entella, se le vince tutte non si può raggiungere. Dobbiamo avere come primo target l'Arzachena, non possiamo distogliere l'attenzione".