Siena, Mignani: "Questa vittoria deve essere una spinta per i playoff"

Michele Mignani, allenatore della Robur Siena, si gode la vittoria dei suoi in casa contro il Piacenza. Per il successo bianconero bastano le firme di Cianci e Gliozzi, le quali mettono al tappeto i biancorossi nel secondo tempo. Questo il commento del tecnico a fine incontro: “Il Siena aveva bisogno di fare punti per scalare posizioni in classifica, se non fosse stato fischiato quel rigore a Novara al 95esimo avremmo finito probabilmente quarti saltando il primo turno dei playoff: l’atteggiamento era quello di una squadra che aveva la necessità di vincere la partita, contro una squadra forte. Il calcio è così, non credo che lo scorso anno il Piacenza sia andato via da Siena con noi che gli dicevamo qualcosa sul loro atteggiamento. E’ stata una partita equilibrata, tesa, anche sotto l’aspetto tecnico-tattico, non abbiamo fatto un buon primo tempo ma lo capisco, per l’avversario che avevamo di fronte. Nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, abbiamo rischiato solo dopo essere passati in vantaggio. Questa vittoria deve essere una bella spinta per i playoff”.