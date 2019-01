© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Sirene dal Girone C per Pasquale Pane, portiere della Robur Siena protagonista lo scorso anno della cavalcata fino alla finale dei playoff promozione della compagine toscana. Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoC.com il classe 1990 è finito nel mirino del Siracusa per la seconda parte di stagione.