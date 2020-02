Simeri: "Che affetto da Bari. Se non mi cacciano non me ne vado"

© foto di Giacomo Morini

L’attaccante del Bari Simone Simeri ha voluto lanciare un messaggio d’amore e di appartenenza ai colori biancorossi ai microfoni di RadioBari: “Sento questa piazza come mia, sto benissimo qui. Dall’anno scorso ho ricevuto un affetto non indifferente anche al di fuori dallo stadio. - continua Simeri come riporta Tuttobari.com - Cosa ho fatto per ricevere questo? Come faccio ad andare via da questa piazza? Se non mi cacciano non me ne vado. Non è facile trovare persone così".