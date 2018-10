Simoni: "Chi lavora per la Fermana deve comportarsi seriamente"

Torna a parlare il presidente della Fermana Umberto Simoni, attraverso i canali ufficiali del club. Amareggiato per la sconfitta del turno infrasettimanale in quel di Gubbio, il numero uno gialloblù vuole adesso una reazione dei suoi, in vista di un altro impegno delicato, quello di domani contro il L.R. Vicenza Virtus: “La Fermana è una società seria, puntuale e che con grande sacrificio porta avanti gli impegni e il Campionato di serie C. Tutto per amore del calcio. Teniamo molto a far conoscere questa città e la provincia in giro per l’Italia. Allo stesso tempo esigiamo che chi fa parte di questa realtà e lavora per questi colori si comporti seriamente. Mercoledì a Gubbio abbiamo subìto e basta, non siamo scesi in campo da Fermana. Una partita storta può capitare, ma quella deve essere stata l’ultima. Domenica col Vicenza dobbiamo reagire e ritrovare la grinta che ci appartiene: correre più degli altri, aggredire gli avversari, lottare in campo. Quindi ragazzi mettetecela tutta e rendeteci orgogliosi di voi, perché ne siete capaci e avete le qualità per farlo”.