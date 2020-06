Simoni: "La Fermana c’è e riparte, cercando di fare una squadra competitiva"

vedi letture

"Vorrei chiarire che sono e resto presidente della Fermana, in carica fino al termine della stagione. Il futuro, sia nella vita di tutti i giorni che nel calcio, necessità di una importante programmazione, che come sempre questa società ha messo in atto, senza mai compiere il passo più lungo della gamba. Attendiamo anche quelle che saranno le scelte della Lega Pro e da qui porremo le basi per il futuro della Fermana, come fatto in questi anni ricchi di soddisfazioni".

Attraverso il sito ufficiale del club, esordisce così il presidente della Fermana Umberto Simoni, che entra poi nel dettaglio dei programmi futuri: "Insieme all’amministratore Conti stiamo lavorando a un piano economico che vogliamo sviluppare al meglio. Un grazie va agli sponsor che ci sostengono, all’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Calcinaro e dell’assessore Scarfini, sempre molto vicine, ma in generale a tutti gli sportivi. La Fermana c’è e riparte, cercando di fare una squadra competitiva mantenendo le nostre linee guida di sempre. E’ motivo di grande orgoglio portare la città di Fermo e l’intero territorio provinciale a competere con club e realtà che hanno nel loro palmares tanti anni nella massima serie. Dobbiamo essere soddisfatti anche del lavoro fatto nel settore giovanile e femminile, con il grande lavoro svolto da Andrea Tubaldi, senza trascurare l’impegno che abbiamo nel sociale”.

Nota conclusiva, sulle cariche societarie future: "Vorrei precisare che l'azzeramento delle cariche avviene da anni in questo momento della stagione, al termine delle gare ufficiali. E’ una consuetudine che permette di fare un bilancio, valutare il lavoro fatto e senza dubbio determinare le basi per continuare questo cammino che da tre anni ci vede solidamente protagonisti in Lega Pro. Poi decideremo tutti insieme il nome del presidente o anche la conferma come accaduto sempre in questi anni. Sono stato alla presidenza per quattro campionati e mi son trovato benissimo con i soci. Ho avuto la soddisfazione di guidare la società l'anno della vittoria in D e poi consolidarci in Serie C. Quando ci riuniremo, come ogni anno, provvederemo a rieleggere il presidente e anche le altre cariche. E’ una prassi che portiamo avanti: personalmente ho solo affermato che se qualcuno dei soci volesse prendere il posto da presidente non ci sarebbe alcun problema”.