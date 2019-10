Sindaco Avellino: "Giovedì incontro importante per la cessione del club"

© foto di Andrea Rosito

Con le ultime notizie che si alternano sulla possibile cessione dell'Avellino, ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il sindaco Gianluca Festa per fare il punto della situazione. Tuttoavellino.it riporta le dichiarazioni del primo cittadino: “La squadra pur tra difficoltà, sta provando a tenere alto il nome della città ed il pubblico lo sta apprezzando. C’è poi l’altra questione, quella della cessione: posso dire che è evidente la volontà di Baldassarre e Scalella di trovare un acquirente, probabilmente perché possono esserci all’orizzonte problematiche economiche. L’amministrazione comunque è sul pezzo ed ha trovato interlocutori importanti. Ricordiamo quanto fatto da De Cesare, ma sembra evidente che sia arrivato il momento, per tanti motivi, di passare la mano. La Scandone? L’auspicio è la cessione del club privo di debiti e quindi al salvataggio definitivo. Il San Tommaso? La nostra posizione è nota: abbiamo accolto con piacere la proposta di dividere le spese previste in convenzione. Abbiamo un appuntamento per giovedì, una soluzione la troveremo”.