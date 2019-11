© foto di Matteo Ferri

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato questa mattina coi giornalisti del passaggio di proprietà del club biancoverde spiegando che avrebbe preferito un’altra soluzione rispetto a quella che si sta concretizzando: “Posso solo commentare quello che voi giornalisti dite, pare che il Tribunale abbia dato il via libera alla cessione e ne prendo atto senza commentare. Immaginavo altri percorsi a luglio, non ho trovato grande collaborazione e ci prendiamo quello che resta. - continua Festa come riporta Tuttoavellino.it - C'erano grandi nomi in campo, ma si è fatta un'altra scelta, avrei preferito che arrivassero imprenditori irpini, ma ora posso solo sperare che tutto vada bene per il club”.