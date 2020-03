Sindaco Avellino sul passaggio di proprietà del club: "Soddisfazione per l'arrivo di D'Agostino"

Ospite dei microfoni di TuttoAvellino.it il sindaco della città irpina Gianluca Festa ha parlato del passaggio di proprietà dei Lupi con l'arrivo di Angelo D'Agostino al timone: "Dall’estate eravamo al lavoro per far sì che D’Agostino riuscisse ad acquisire le quote dell’Avellino e con grande soddisfazione posso dire che ci siamo riusciti. L'Avellino ha bisogno di una società solida in grado di porre le basi per creare un progetto serio che possa permettere ai tifosi di tornare finalmente a sognare. Dobbiamo tornare ad essere quella realtà che ci ha resi famosi nei tempi d’oro e sono convinto che con D’Agostino questo sia possibile".