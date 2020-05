Sindaco Carpi: "Antipatico mettere grandezza della città o blasone davanti al merito sportivo"

Il sindaco di Carpi Alberto Bellelli è intervenuto, sulle colonne della Gazzetta di Modena, per difendere la scelta della Lega Pro di premiare la squadra emiliana della sua città come quarta promossa in Serie B: “L'Uefa ha indicato il criterio del merito sportivo ed il Carpi merita il salto di categoria. Sulla base di quanto deciso dagli altri club il Carpi è la squadra che merita di più per i risultati ottenuti in campo. - continua Bellelli - È antipatico che spesso dinanzi ad un criterio come il merito sportivo possano prevalerne altri come la grandezza della città o il blasone di un club".