Sindaco Monza: "Spero che i giovani rivivano certe emozioni"

Il sindaco di Monza Dario Allevi ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà della squadra cittadina acquistata da Silvio Berlusconi e che vedrà Adriano Galliani come amministratore delegato: “Bisogna dare tanto merito alla famiglia Colombo che in due anni ha riportato la squadra nel calcio che conta, mantenendo i conti in regola e intavolando una proficua sinergia con l'amministrazione comunale. Credo che questo abbia attirato l'attenzione di Berlusconi e Galliani che permettono a Monza di diventare a pieno titolo una città dello sport di Serie A. - continua Allevi come riporta Tuttoc.com - Una squadra di calcio non è solo una realtà sportiva, ma accresce anche il senso di comunità. Questo è quello che è in cima ai nostri pensieri. Ho vissuto gli anni d'oro, le imprese del Monza che fu e vorrei che ci prendessimo la rivincita, che i giovani di questa città possano rivivere le stesse emozioni”.