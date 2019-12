Sindaco Novara: "Ai nuovi proprietari ho chiesto un progetto serio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il sindaco di Novara Alessandro Canelli ha parlato sulle colonne de La Stampa del passaggio di proprietà del club azzurro spiegando di aver fatto richieste precise agli acquirenti: “Sono interessati ad espandere le loro attività nel territorio piemontese. Da qui la necessità di farsi conoscere, di garantirsi una buona visibilità. Quando sono venuti da me erano ancora in una fase di conoscenza. Ma ne ho ricavato un’impressione positiva. Cosa ho chiesto loro? Che fossero portatori di un progetto sportivo serio. Che continuassero la politica dei giovani intrapresa da De Salvo e che sta dando risultati importanti. Che s’impegnassero per investire sulle infrastrutture, la riqualificazione dello stadio e l’area circostante. E poi chiarezza di rapporti e relazioni con le istituzioni e le realtà imprenditoriali locali per coinvolgerle in un progetto di rilancio della società. Le loro risposte sono state molto propositive".