Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha parlato ai tifosi al Circolo Amici della Vis, ecco quanto riportato da pu24.it: "Per fortuna abbiamo incontrato una società seria: è stato un salto di qualità, si sono condivise le strategie. E senza collaborazione tra Comune e società non sarebbe nata la partnership con la Sampdoria. Un accordo di grande portata, triennale, che adesso prendono ad esempio in giro per l’Italia. In parallelo sono arrivati i successi sportivi. E si è centrato l’obiettivo della permanenza in Lega Pro. Il rapporto con la Sampdoria è importante per questo - ha continuato Ricci - credo sarebbe nell’interesse dei blucerchiati avere una società che dalla Lega Pro prova il salto verso la Serie B. Anche per rendere più vantaggioso l’investimento fatto sulla Vis. Se riusciamo a rafforzare la relazione con la Samp, il tema dell’ulteriore modernizzazione dello stadio può essere fattibile".