Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, a Trivenetogoal.it ha analizzato il momento attuale del club biancorosso: "Avevo la speranza che le cose potessero andare meglio, ma devo anche dire che la proprietà è arrivata a giugno inoltrato e con una campagna acquisti fatta in fretta e furia non mi aspettavo grandi risultati, certo non avrei pensato di dover soffrire per entrare nei playoff. L'anno prossimo si deve ripartire da una programmazione sportiva. La società è stata impostata e ci sono stati degli ingressi importanti, adesso bisogna investire le risorse necessarie per allestire un progetto sportivo, quindi una squadra competitiva che porti risultati. Vicenza l’anno prossimo deve lottare per la serie B, la città si aspetta questo. Mi auguro Una squadra di vertice che ci faccia divertire, perchè da tifoso sto soffrendo. Il sindaco è sempre presente in curva e soffre non solo da sindaco ma anche da tifoso".