Siracusa, Alì: "Per il deferimento rischiamo al massimo quattro punti"

Nel corso della trasmissione di Tris, Tribuna C, ha parlato il presidente del Siracusa Giovanni Alì, che, come riferisce tuttocalciopuglia.com, si è soffermato sulla situazione della squadra: "Per il deferimento che abbiamo ricevuto si rischiano al massimo quattro punti, che io sappia. Uno sicuramente non lo prenderemo perché abbiamo già da qualche tempo rateizzato i contributi Inps. Con l’Avvocato Grassani stiamo lavorando per costruire la strategia difensiva del ricorso e puntiamo ad averne al massimo un -2".