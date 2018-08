Siracusa, attesa la documentazione per il trasferimento di Souare

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Ultimi colpi di mercato per il Siracusa, che sta ultimando la rosa a disposizione di mister Pagana. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, i siciliani stanno ricercando un difensore, oltre a continuare a monitorare la situazione dell'esterno senegalese Talla Souare, per il quale si attende la documentazione necessaria per completare il trasferimento: accordo comunque già raggiunto.