Siracusa, Bianco: "Vittoria del carattere. Inutile parlare di obiettivi"

Dopo tre mesi e mezzo (1-0 a Bisceglie), il Siracusa torna a vincere fuori casa e, stavolta, lo fa al Marcello Torre contro la Paganese (2-1 con reti nella ripresa di Bernardo e Altobelli intervallate dalla perla di Cesaretti). Gli aretusei mantengono, quindi, il quarto posto in classifica in condominio con la Juve Stabia, complice la sconfitta del Matera proprio al Menti. Logica, a fine gara, la soddisfazione del trainer dei siciliani, Paolo Bianco. “I ragazzi hanno cercato a tutti i costi una vittoria che meritavano già col Francavilla - le sue parole -. Non è stato facile giocare su un campo così pesante, sebbene questo discorso valga anche per la Paganese. Ed era nella logica che la partita potesse essere decisa da episodi. Siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni avute anche se avremmo potuto sfruttare meglio qualche ripartenza. Bravo anche Gomis su Calil e Mazzocchi, altrimenti il risultato sarebbe stato più ampio. Ora dobbiamo pensare a fare quanti più punti possibile e a fine stagione tireremo le somme. Era logico aspettarsi una Paganese arrembante nel finale. Su un campo del genere, l'unica soluzione che potevano cercare era solo quella delle palle lunghe. Avevamo preparato la partita diversamente in settimana, ma ci siamo adattati subito al loro sistema di gioco piazzando Toscano su Cesaretti in fase di non possesso. Abbiamo trovato determinate contromisure in modo anche veloce. Sono contento anche della prestazione dei nuovi entrati: Scardina domenica scorsa ha fatto 80 minuti dopo un mese di stop. Lo stesso Calil veniva da otto mesi di inattività essendo fuori rosa a Catania. Entrambi non avevano più di mezz'ora nelle gambe. Non parlo per frasi fatte: è inutile ora parlare di obiettivi. L'importante è fare il massimo fino alla fine. Io stesso sono nuovo in questa categoria. Siamo tutti sotto esame".