Siracusa, Cutrufo: "Grazie alla squadra per la vittoria di Reggio"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

C'è tanta soddisfazione in casa Siracusa dopo la bella vittoria di ieri contro la Reggina in trasferta. Soddisfazione espressa anche dal patron Gaetano Cutrufo, che ha commentato così ai microfoni ufficiali societari: "La prima cosa che mi sento di dire dopo la vittoria di stasera a Reggio Calabria è grazie. Ovviamente grazie alla squadra, ma grazie anche all'allenatore Bianco e al direttore Laneri che hanno voluto dedicare a me il successo. La seconda cosa che voglio dire è che sono rimasto molto amareggiato da alcune insinuazioni arrivate dopo la sconfitta di sabato scorso. Chi osa dire che c'è qualche dubbio merita di essere denunciato. E lo farò. So che non sono nostri tifosi, che non frequentano lo stadio e che nulla capiscono di calcio. Ma questa è solo un'aggravante. Su questo tema ritengo giusto tutelare il nome mio e del Siracusa in ogni sede. Per il resto prepariamoci alla partita di sabato prossimo. Sarà un nuovo spettacolo".