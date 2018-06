Siracusa, Cutrufo: "Nessun interesse nei confronti di Marchese"

© foto di Federico De Luca

Nessun interesse del Siracusa nei confronti di Giovanni Marchese, difensore del Catania. Per smentire la voce di mercato, il club siciliano ha addirittura diramato un comunicato, con le parole del vicepresidente Giancarlo Cutrufo: "Pur avendo grande stima nei confronti di Marchese e della sua carriera è un profilo che non abbiamo preso in considerazione. Né ieri né oggi".