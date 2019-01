© foto di Federico Gaetano

Con il Siracusa ha vinto due campionati, passando dall'Eccellenza alla Serie C, conquistando anche due salvezze in Lega Pro. Adesso, però, Marco Palermo potrebbe salutare la Sicilia. Il centrocampista centrale classe '95, utilizzato 15 volte in questa stagione, è seguito con interesse dalla Carrarese. A rivelarlo è La Nazione: la trattativa tra le parti sembra ben avviata, con i marmiferi pronti a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.