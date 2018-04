Siracusa, Giuliano: "Come si può criticare Bianco. Farà molta strada"

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Il vice presidente del Siracusa Paolo Giuliano nel corso di una lunga intervista rilasciata a Itasportpress ha elogiato il lavoro del tecnico Paolo Bianco scommettendo su un futuro ad alti livelli per il classe '77: “Rispetto l'opinione di tutti, ma come si fa a criticarlo? Qualcuno dimentica che è alla prima esperienza tra i professionisti, la società ha scommesso su di lui e lui ha accettato questa scommessa. Poi certo può sbagliare al debutto, a chi non succede, ma insultarlo per questo mi pare esagerato. Anche tecnici più navigati come Auteri, Liverani, Braglia o Bisoli ogni tanto commettono qualche passo falso. - conclude Giuliano – A mio avviso farà strada, non solo in Serie C, ma anche in categoria superiori”.