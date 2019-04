Siracusa, il presidente Alì: "La salvezza è vicina"

Fonte: tuttoc.com

Giovanni Alì, presidente del Siracusa, intervenuto ai microfoni di TuttoC.com, ha parlato dell'ottimo momento della squadra siciliana: "Sono contento soprattutto per la vittoria di ieri contro il Rieti. Ci siamo distaccati ancora di più dal Bisceglie. Ancora non possiamo mollare ma la strada intrapresa ci può portare ad una salvezza tranquilla, evitando i rischi che comportano i playout".

Sul prossimo avversario, la Casertana: "E' una squadra con giocatori di categoria superiore, anche se quest'anno non è riuscita a mostrare le sue potenzialità. Viene dalla vittoria di Monopoli. Dobbiamo temerli ma sono incoraggiato dai recenti risultati della mia squadra, conosco il valore dei miei giocatori e sicuramente andremo lì per fare risultato, perché in questo momento siamo in condizione di giocarcela con chiunque".