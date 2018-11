Siracusa, l'ascesa di Di Sabatino. Primo gol in Lega Pro per il difensore

Nove presenze lo scorso anno a Matera e già dieci, tutte da titolare, con il Siracusa questa stagione. E' una parabola in ascesa quella di Pasquale Di Sabatino, centrale difensivo classe 1997 nato a pochi passi da Teramo. Un momento positivo che l'ex Pescara ha celebrato questo pomeriggio con il primo gol in Lega Pro nel match contro la Cavese. Un sigillo, quello di Di Sabatino, che ha dato la certezza del successo, il secondo consecutivo, agli aretusei, per una classifica che finalmente inizia a sorridere davvero.