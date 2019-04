Il direttore sportivo del Siracusa, Antonello Laneri, ha parlato della corsa promozione, nel girone C: "Non mi aspettavo questo calo della Juve Stabia, ha giocatori molto esperti - evidenzia goalsicilia.it - però nel calcio possono succedere tante cose. Nelle ultime gare hanno pagato il peso dei punti. Il calcio è tutto stimoli e motivazioni, ho sempre puntato sull'aspetto umano dei giocatori, su chi vuole rimettersi in gioco".