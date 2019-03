Fonte: TuttoC.com

Le recenti vicende e la programmazione dell’immediato futuro hanno reso necessario un incontro tra le massime cariche della città di Siracusa e i vertici del club cittadino. E’ programmato per le 16 di lunedì l’incontro tra il sindaco Francesco Italia e il presidente del club Giovanni Alì. A promuoverlo sono stati i consiglieri comunali Michele Buonomo e Gaetano Favara, che hanno lavorato per l’incontro: il tema dell’incontro è il futuro della società aretusea al termine di questa stagione, per avere un quadro chiaro e sapere se sarà possibile garantire un proseguimento all’attività del club. Lo riporta Siracusaoggi.