Siracusa, porte girevoli: Gomis-Messina out, D'Alessandro-Baiocco in

Sembra essere il ruolo del portiere quello più sotto osservazione in casa Siracusa: secondo quanto riportano i colleghi del Giornale di Sicilia Maurice Gomis non avrebbe del tutto convinto e potrebbe quindi essere già sul piede di partenza, anche se l'ultima parola spetterà al nuovo tecnico Michele Pazienza. In rampa di lancio per la sua sostituzione ci sarebbe Riccardo D'Alessandro, già in azzurro per tre stagioni. Anche la permanenza dell'estremo difensore Giuseppe Messina sarebbe in dubbio, con l'ex Paolo Baiocco accostato nuovamente agli aretusei.