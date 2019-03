Fonte: TuttoC.com

Si avvicina la trasferta di Lentini, dove domani al “Sicula Trasporti Stadium” alle 18.30 è in programma il derby contro la Sicula Leonzio. Conferenza di vigilia anche per il tecnico del Siracusa, Ezio Raciti, che ha presentato così la partita: “La sosta è servita per recuperare quasi tutti gli acciaccati", ha spiegato l’allenatore azzurro. Se per la Sicula Leonzio è la partita della stagione, per noi sicuramente è la partita della vita. Dobbiamo fare risultato per la classifica e i tifosi. Entrare nel loro cuore dopo una stagione pesante come quella attuale non è facile. Siamo tutti affettivamente coinvolti per questo “malato” che si chiama Siracusa. Secondo me dobbiamo stare insieme per lottare, poi ci sarà il tempo per capire cosa si è sbagliato. I conti li faremo alla fine. Domani scenderà in campo una squadra agguerrita e vogliosa di fare risultato. Sono tutti recuperati, anche chi era in condizioni non ottimali adesso ha raggiunto un'ottima condizione, di conseguenza li ho tutti a disposizione. Forse è la prima volta”.