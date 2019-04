Siracusa, Raciti frena: "Salvezza? La strada è ancora lunga"

Fonte: Tuttoc.com

Tanta soddisfazione per mister Ezio Raciti, che si è aggiudicato lo scontro salvezza contro il Rieti nel recupero della 28esima giornata del girone C di serie C. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Siracusa rilasciate nel post-gara del "De Simone":"Dovevamo vincere e abbiamo vinto, è normale che chi perda cerchi giustificazione. Abbiamo interpretato la gara come dovevamo. Forse siamo stati fortunati alla fine, ma è giusto cosi. Tutto il gruppo merita un bel 8 in pagella, soprattutto per i sacrifici fatti. Oggi siamo una squadra solida che sa soffrire, in questo momento possiamo giocarcela con tutti. Ho detto che saremo noi gli artefici del nostro destino. Salvi? No, è ancora lunga dobbiamo fare punti il più possibile sino al 5 maggio".