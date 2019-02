Fonte: Tuttoc.com

In casa Siracusa dopo la preziosa vittoria odierna contro la Viterbese, ha parlato mister Ezio Raciti. Queste le parole del trainer aretuseo, così come riportato dall'ufficio stampa del club: "Ci hanno fatto soffrire, anche perché la Viterbese è stata costruita per vincere il campionato. Crispino non ha mai dovuto fare interventi importanti, in quanto i ragazzi non hanno concesso nulla. Abbiamo saputo resistere e c'è stata una grande prova a livello caratteriale. Tatticamente i ragazzi hanno saputo interpretare bene la partita. Parisi? È entrato subito in partita, lo stiamo recuperando e può essere il valore aggiunto per le prossime gare. Il significato dell' abbraccio di Tiscione? Ho un rapporto eccezionale con tutti".