Siracusa, Raciti: "In casa della Viterbese senza paura"

Fonte: TuttoC.com

Al termine della seduta di rifinitura il tecnico aretuseo, Ezio Raciti, ha incontrato i cronisti in sala stampa e presentato la sfida di domani pomeriggio che vedrà il Siracusa giocare in esterna contro la Viterbese: “in settimana abbiamo continuato il percorso già iniziato, e lavorato per migliorare quanto di buono è stato fatto fino ad ora. Domani sarà sicuramente una gara difficile. Nella sessione di mercato appena conclusa i nostri avversari si sono rinforzati molto, inserendo in rosa 4/5 giocatori importanti, ma come fatto con altre squadre andremo a giocarci la nostra partita. Mi aspetto un match diverso rispetto all’andata, d’altronde con l’inizio del girone di ritorno, e soprattutto dopo il mercato, si aprono degli scenari diversi”.

Sugli indisponibili: “rispetto alla partita con il Trapani mancheranno Daffara e Catania, ma avremo il rientro di Rizzo e soprattutto Talla Souare che è stato tesserato ieri sera. Quest’ultimo è un giocatore che nella rosa del Siracusa mancava. E’ bravo ad attaccare lo spazio, tecnicamente e nell’uno contro uno. Potrà darci sicuramente una mano”.

E se si aspettava qualcosa in più dal mercato il tecnico dei siciliani ha risposto: “sono state fatte delle scelte mirate per sopperire ad alcune carenze riscontrate dalla società all’interno della rosa e si è intervenuti per completarla".