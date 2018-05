Siracusa, ricorso accolto. Restituito 1 punto, Iodice: “Ristabilita la verità”

© foto di Giuseppe Scialla

Vittoria completa per il Siracusa davanti alla Corte Federale di Appello FIGC. La II Sezione dell’organo di secondo grado di giustizia federale ha infatti accolto quasi in toto il ricorso del club aretuseo, a cui è stato restituito il punto di penalizzazione precedentemente comminato (restano gli altri di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, relativi a irregolarità nel pagamento dei contributi e non a presunti illeciti amministrativi come in questo caso). Sostanzialmente annullate le squalifiche nei confronti dei calciatori Daffarà, Mancino (oggi alla Fidelis Andria) e Sandomenico (ora al Teramo), come pure l’inibizione nei confronti del Dg Iodice: per tutti sanzione rideterminata al presofferto (ovvero quanto scontato finora, una prassi in tema di giustizia sportiva). Resta l’inibizione nei confronti del presidente Cutrufo, ridotta però da sei a tre mesi, con 10 mila euro di ammenda per la società. Una buona notizia per il club siciliano: non sistemerà un finale di stagione complicato, ma la decisione dei giudici federali è stata accolta come un netto riavvicinamento della realtà giudiziale a quella fattuale. Soddisfatto, a livello personale e per il club, lo stesso Iodice: “Sono contento per quanto stabilito dalla Corte di Appello, lo avevo sempre detto che avevamo validi elementi per smontare il castello accusatorio della Procura Federale. Il mio proscioglimento e quello dei calciatori è l’affermazione della verità. La gente purtroppo a volte parla ma non sa nemmeno quello che dice e a Siracusa in questo sono maestri".