Siracusa, rivoluzione in arrivo. Almeno sette giocatori in uscita

Un calciomercato che potrebbe stravolgere il Siracusa, almeno stando a quanto riferisce Il Giornale di Sicilia. Secondo quanto riferito dal quotidiano, sarebbe praticamente in partenza i difensori Giovanni Fricano, Giulio Mattei, Giulio Orlando e Giacomo Fricano, il centrocampisti Nahuel Da Silva e gli attaccanti Modou Diop e Francesco Celeste. Non solo, ci sono altre posizioni in bilico, a cominciare dai portieri Maurice Gomis e Giuseppe Messina, fino ad arrivare al centrocampista Facundo Ott Vale, utilizzato col contagocce da mister Pazienza.