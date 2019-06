Siracusa, Santangelo: "A lavoro senza sosta per risolvere la situazione"

Fonte: TuttoC.com

Nicola Santangelo, amministratore delegato del Siracusa, intervistato da goalsicilia.it, ha fatto il punto sulla situazione del club: “Non è facile come tutti sappiamo, ma stiamo lavorando h24 per cercare di risolvere il tutto e centrare l’obiettivo. Spiragli di luce? È ancora buio, ma entro 24/48 ore dovremmo chiudere delle situazioni importanti e quindi potrebbe arrivare la luce. Per adesso non posso aggiungere null’altro. Si tratta di possibili nuovi soci, ma altro non dico in questo momento. Tra oggi e domani potrebbero arrivare novità molto importanti, vedremo. Se sono ottimista? Sono realista, Viste alcune situazioni passate, finché non vedrò nero su bianco non posso sbilanciarmi. Sicuramente sono fiducioso che tutto possa andare per il meglio”.