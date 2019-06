Siracusa, Santangelo: "Faremo di tutto per iscrivere la squadra"

Nicola Santangelo, amministratore delegato del Siracusa, come riportato da ilsiracusano.com, ha dichiarato: "Il presidente Alì sta facendo di tutto per iscrivere la squadra al di là dei nostri errori, speravamo in un maggiore supporto. Siamo stati costretti a sostituire una vecchia fideiussione, una somma ancora vincolata e che ci avrebbe fatto comodo. Mi auguro, visto il tempo a disposizione, che la situazione si sblocchi e che tutte le proposte abbiano un seguito”.