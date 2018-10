Siracusa, scatta il toto-allenatore. In pole Ugolotti

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

E' scattato il toto-allenatore in casa Siracusa. Dopo le dimissioni di mister Pagana, il club aretuseo è a lavoro per cercare un nuovo tecnico. Così come riportato da gianlucadimarzio.com, in pole c'è Guido Ugolotti. In seconda battuta, invece, Raffaele Di Napoli, già sondato dalla stessa società.