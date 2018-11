Siracusa, scelto Pazienza come sostituto del dimissionario Raciti

© foto di Federico De Luca

Come si apprende da Sky Sport, all'indomani della vittoria contro la Cavese, il Siracusa ha scelto a chi affidare la sua panchina dopo le dimissioni del precedente allenatore Raciti: si tratta dell'ex centrocampista Michele Pazienza, reduce dalla prima avventura alla guida di una prima squadra, avvenuta la scorsa stagione con il Pisa. Nelle prossime ore è atteso in città per la firma del contratto e il successivo annuncio ufficiale.