Siracusa, stadio danneggiato dal vento: rinviata la gara con il Rieti

© foto di Federico Gaetano

Non si giocherà, causa danni provocati dal forte vento, la partita Siracusa-Rieti, in programma tra poco meno di mezz'ora, alle ore 14.30, per il gruppo C di Serie C. La commissione tecnica, composta da componenti degli uffici tecnici del Comune e dal delegato alla sicurezza della società, riunitosi presso la protezione civile, ha deliberato che non sussistono le condizioni per disputare in sicurezza l'incontro, per cui la gara è stata rinviata.

"A seguito della verifica effettuata in sito - si legge nella relazione diramata dall'ufficio stampa degli aretusei - cause forti raffiche di vento, è avvenuto il distacco di parti di elementi del controsoffitto della pensilina insistente sulla tribuna centrale e che altre sono in procinto di esserlo. Le parti già distaccate risultano precipitate all'interno impianto sportivo. Considerate il perdurare delle avverse condizioni meteo, allo stato attuale, non potendosi garantire la sicurezza sia degli spettatori, sia degli addetti alla manifestazione sportiva, allo stato dei fatti, non sussistono le condizioni minime di sicurezza sia per gli spettatori, sia per gli atleti per l'utilizzazione dell'impianto sportivo, fino a successiva verifica tecnica da effettuare alla fine dei fenomeni meteorologici".