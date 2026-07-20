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15:08Torino, Oristanio: "Abate ha tantissime idee. I tifosi mi fanno capire la grandezza di questo club"
14:56La maledizione di Drake colpisce ancora: il rapper perde 1,5 mln di dollari puntando sull'Argentina
14:55TMWPer Di Cintio dell'Union Brescia può essere arrivato il momento del calcio pro: piace a Forlì e Pian...
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14:10Malagò: "Puoi anche volere un mammasantissima, ma accetta?". Pep l'altro giorno: "Per ora resto ferm...
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12:11Vicenza, Zamuner sereno su Leverbe: "Ha preso pausa di riflessione". Ma c'è l'infortunio di Tsadjout
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