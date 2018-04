Sounas brilla a Monopoli. Con il Bari sullo sfondo

© foto di Giuseppe Scialla

Una stagione più che positiva, condita da tre reti in 30 presenze in Serie C, e un futuro che potrebbe essere nella categoria superiore pur spostandosi a pochi chilometri di distanza. Il centrocampista Dimitrios Sounas è infatti fra i protagonisti dell'ottimo campionato del Monopoli, dove è arrivato sue stagioni fa dall'Apollon Smyrnis, tanto da aver attratto l'attenzione del Bari in Serie B. Come riporta TuttoC.com i biancorossi stanno monitorando costantemente il greco classe '94 in vista della prossima stagione e presto potrebbero allacciare contatti ufficiali con la società biancoverde, con cui ci sono ottimi rapporti, e con lo stesso centrocampista.